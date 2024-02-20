أمير الكويت يتوجه إلى قطر فى زيارة رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:33 صباحاً - توجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووفد رسمى يرافقه اليوم الثلاثاء، إلى دولة قطر، وذلك فى زيارة دولة رسمية.

ويضم الوفد المرافق لأمير الكويت كلا من: الشيخ علي جراح صباح المحمد الصباح والشيخ عبدالله فهد المالك السلمان الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح والشيخ صلاح ناصر العلي المحمد الصباح والشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح والشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح والشيخ عبدالله سالم صباح السالم الحمود الصباح والشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.