ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولارصعدت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي اليوم بفضل تراجع الدولار والإقبال على شراء المعدن كملاذ آمن، وذلك قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.4 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2039.1 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 903.58 دولارات للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 981.02 دولاراً للأوقية، وكذلك الفضة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 23.14 دولاراً للأوقية.