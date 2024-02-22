ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في ظل ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2026.7 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2036.9 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولار للأوقية، كما ربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولار، وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.89 دولار للأوقية.
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