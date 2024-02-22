الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية يستقبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 02:25 مساءً - استقبل السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية – في مكتبه بمقر الصندوق نهار أمس الأربعاء 21 فبراير سعادة السفير/ عمر نتيزيمبيري سفير جمهورية بوروندي بالقاهرة والوفد المرافق له.

وقد تناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية و جمهورية بوروندي عن طريق تنفيذ الصندوق للمعونات الفنية المطلوبة لصالح الكوادر البوروندية في المجالات ذات الأولوية كالصحة، الزراعة، والدبلوماسية.

خلال اللقاء، أكد السفير الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق استعداده لتلبية الأنشطة المطلوبة لصالح وزارات الصحة والزراعة والخارجية البوروندية خلال العام الحالي حسب أولوياتها، وفي حدود الإمكانيات المالية المتاحة، كما أكد على الإهتمام الذي يوليه معالي السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية رئيس مجلس إدارة الصندوق، للدول الإفريقية، وعبر عن حرصه على مواصلة دعم الكوادر الفنية البوروندية.