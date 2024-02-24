الأونروا توقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 08:29 مساءً - أعلنت وكالة الأونروا في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها أوقفت تسليم شحنات المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

الأونروا توقف نقل المساعدات إلى شمال غزة

واتهمت الأونروا جيش الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح تدفع النازحين إلى الفرار إلى وسط قطاع غزة.

وأضافت الوكالة الأممية في حسابها على منصة إكس أن "قتالا عنيفا يدور في خان يونس وحولها. فر الآلاف جنوبا إلى رفح التي تؤوي بالفعل 1.4 مليون شخص. كما أدت الغارات الجوية المكثفة على رفح إلى هروب الناس من رفح إلى وسط غزة".

كما أشارت الوكالة إلى أن "سكان شمال غزة على حافة المجاعة ولا ملاذ لأحد".

وأكد مفوض الأونروا فيليب لازاريني أن قطاع غزة يعاني بالفعل كارثة كبرى، مشيرا إلى أن السكان فقدوا كل شيء.

وقال لازاريني: إن استبدال وكالة الأونروا أمر يتسم بقصر النظر وينطوي على "عواقب وخيمة وهائلة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أن الجيش سيقدم للقيادة السياسية في الأسبوع المقبل خطة مفصلة للاقتحام.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة، نقلًا عن تقرير للقناة 12، أن الخطة تتضمن على ما يبدو نقل سكان رفح إلى مناطق أخرى في جنوب ووسط قطاع غزة، لكنها لا تتضمن نقلهم إلى شمال القطاع.