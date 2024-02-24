وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الدنماركي آخر التطورات في الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 09:35 مساءً - بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع نظيره الدنماركي التطورات في الشرق الأوسط خاصة قطاع غزة ومحيطه وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي لنظيره الدنماركي أهمية حشد الجهود للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بما يتيح المجال لنفاذ المساعدات الكافية للمدنيين.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد السبت، في أبوظبي؛ بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة الدنمارك وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي على الأولوية المطلقة حماية أرواح المدنيين وتأمين الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني على نحو عاجل وآمن ومكثف بما يسهم في التخفيف من معاناته.

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، لارس لوكه راسموسن وزير خارجية مملكة الدنمارك.

وتطرق سموه خلال اللقاء إلى أهمية حشد الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يتيح المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية الكافية للمدنيين.

كما جدد التأكيد على ضرورة إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة وتعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.