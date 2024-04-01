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سعر نفط عمان يرتفع دولارا أمريكيا و71 سنتا

بلغ سعر نفط عمان الرسمي، اليوم الإثنين تسليم شهر يونيو القادم 87 دولارا أمريكيا و68 سنتا. سعر نفط عمان يرتفع دولارا أمريكيا و71 سنتابلغ سعر نفط عمان الرسمي، اليوم الإثنين تسليم شهر يونيو القادم 87 دولارا أمريكيا و68 سنتا. وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ دولارا أمريكيا و71 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 80 دولارا أمريكيا و85 سنتا للبرميل، مرتفعا دولارين أمريكيين و10 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي.



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