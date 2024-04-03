فصائل عراقية تعلن استهداف مطار حيفا الإسرائيلي بالمسيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 08:29 صباحاً - أعلنت فصائل عراقية، اليوم الأربعاء، استهداف مطار حيفا الإسرائيلي بالطيران المسيّر.

وأضافت الفصائل في بيانها، أنها شنت الهجوم فجر اليوم الأربعاء، وستواصل ضرب أهداف إسرائيلية ردًا على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة والمستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من هجمات محتملة في جنوب إسرائيل، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه جرى تفعيل نظام التحذير من تسلل طيران معاد في وادي عربة بجنوب إسرائيل.

وفي تلك الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 4 أفراد من الشرطة الإسرائيلية، أحدهم بحالة خطيرة جراء عملية دهس وسط إسرائيل.

وقالت إنّ 4 أشخاص، أصيبوا الليلة، في حادث دهس بالقرب من مفرق الطيرة، وقدمت سلطات الاحتلال التي وصلت إلى مكان الحادث العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 23 عامًا في حالة خطيرة، وآخر 46 عامًا يعاني من إصابات في الرأس، كما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة.