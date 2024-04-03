أونروا: 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 10:28 صباحاً - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، مقتل 176 من موظفيها بشكل مأساوي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الوكالة في بيان لها إن الحرب في غزة تسجل أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين قتلوا في أي صراع.

وذكرت أن العديد من الموظفين الذين قتلوا ارتقوا أثناء أداء واجبهم، مؤكدة أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا هدفًا ويجب حمايتهم في جميع الأوقات.

ولفتت وكالة أونروا في بيانها أن إسرائيل لا تزال تمنع موظفينا من الوصول إلى شمال غزة لتقديم المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية.