وصول جثامين عدد من عمال الإغاثة إلى الجانب المصري لمعبر رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 04:28 مساءً - أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، اليوم الأربعاء، بوصول سيارات إسعاف تنقل جثامين عدد من عمال الإغاثة إلى الجانب المصري للمعبر.

وأودت ضربة إسرائيلية أول أمس الاثنين، بحياة مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين 7 أشخاص يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية في وسط غزة.

وأضافت المنظمة في بيان أن الموظفين، ومن بينهم أيضًا فلسطينيون ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية، كانوا يستقلون سيارتين مدرعتين تحملان شعارها إلى جانب مركبة أخرى.

وذكرت ورلد سنترال كيتشن أنه على الرغم من تنسيق التحركات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد تعرضت القافلة للقصف في أثناء مغادرتها مستودعها بدير البلح، بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي جُلبت إلى غزة عن طريق البحر.