الذهب يلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية

الذهب يلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسيةالتقطت أسعار الذهب الأنفاس، اليوم الجمعة، بعد موجة من الارتفاعات القياسية استمرت لخمس جلسات وتقود المعدن الأصفر إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2278.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2305.04 دولار أمس الخميس. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2296.90 دولار، وفقا لـ "رويترز".

ويتجه المعدن النفيس لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث، مدعوما أيضا بعمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية وطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 26.49 دولار للأونصة بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة لأعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021. وهبط البلاتين 0.4% إلى 921.66 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل مكاسب أسبوعية.

ونزل البلاديوم 1.9% إلى 1002.03 دولار.