أمير الكويت يصدر أمر أميري بقبول استقالة الحكومة واستمرار الوزراء فى مهامهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 01:32 مساءً - صدر اليوم الأحد أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وفيما يلي نص الأمر الأميري: أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي مادة أولى - تقبل استقالة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية - يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1445هـ الموافق: 7 أبريل 2024م.