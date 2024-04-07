كتائب القسام تعلق على سحب القوات الإسرائيلية من خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 11:33 مساءً - علقت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس على إعلان الجيش الإسرائيلي الأحد، سحب القوات الإسرائيلية من خان يونس. وقالت "القسام"، إن "الاحتلال دخل معظم مناطق قطاع غزة ودمرها بشكل كامل ويتغنى بأنه نجح في تفكيك كتائب حماس، وفي كل مرة كان يعود فيها الاحتلال لمناطق يفترض أنه لن يجد فيها مقاومة كان يتفاجأ بمقاومة عنيفة ونوعية".

وأضافت أن "الاحتلال كان يضطر لإنهاء عملياته حتى قبل إنجاز أهدافها وأمثلة ذلك الجوازات والشفاء والصناعة وخان يونس". ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو تحت عنوان "ستحترقون"