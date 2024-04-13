حزب الله يستهدف بالصواريخ موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 03:35 مساءً - قال حزب الله إن قواته استهدفت بالصواريخ موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة وحققت إصابة مباشرة.

وأضاف، في بيان اليوم السبت: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر يوم السبت 13-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة». ‏

كما شن حزب الله هجومًا جويًا ‏بمسيرات انقضاضية على مبنى في مستعمرة حانيتا اتخذه العدو الإسرائيلي مقرًا مستحدثًا لقواته ‏وأوقعوا من فيه بين قتيل وجريح.

كما ‏استهدف ‌‌‌‏مقاتلو الحزب انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

وأفادت مراسلة الغد بإطلاق 3 صواريخ باتجاه الجليل الغربي.

وأكدت شن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مرتفعات عرمتي والريحان في جنوب لبنان

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات حربية أغارت على مجمع عسكري موسع لحزب الله.