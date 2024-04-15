وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيريه الأوزبكستانى والقرغيزستانى سبل تعزيز العلاقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 08:25 صباحاً - بحث وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا مع نظيرة الأوزبكستانى بختيار سعيدوف العلاقات الثنائية التى تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تنميتها وتعزيزها فى مختلف المجالات.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الثاني للمجلس الوزارى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في عاصمة أوزبكستان طشقند.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية فى بيان أنه جرى -خلال اللقاء أيضًا- التوقيع على برنامج تعاون بين وزارتي خارجية البلدين للفترة 2024-2026.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الكويتي بحث -على هامش الاجتماع أيضًا- مع وزير خارجية قرغيزستان جينبك قولوبايف العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.