استئناف الملاحة في مطارات إيران بعد الهجوم على إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 12:31 مساءً - استأنفت المطارات في إيران حركة الإقلاع والهبوط، اليوم الاثنين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بعد تعليقها أو تأثرها جرّاء الهجوم الذي شنّته طهران ضد إسرائيل، ليل السبت، وأثار توترًا إقليميًا.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أن الرحلات في مطار الخميني الدولي (المطار الرئيسي في طهران) عادت إلى طبيعتها، اعتبارًا من السادسة صباحًا.

وعادت الحركة إلى طبيعتها في المطار الثاني للعاصمة، مهرآباد، إضافة إلى مطارات تبريز (شمال غرب) ومشهد (شمال شرق) وشيراز (جنوب).

وكانت السلطات الإيرانية علّقت حركة الملاحة في المطارات، تزامنًا مع شنّ الحرس الثوري هجومًا بالطائرات المسيّرة والصواريخ نحو الدولة العبرية، ليل السبت الأحد، ردًا على قصف منسوب إلى إسرائيل دمّر مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أسبوعين.

وأدت الضربة في العاصمة السورية إلى مقتل 7 من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.

وقبل وقوع الهجوم الإيراني، حذّرت إسرائيل من أنها سترد على استهداف أراضيها.

وكانت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، أعلنت الأسبوع الماضي، تعليق رحلاتها بشكل موقت من طهران وإليها، بينما امتنعت شركات أخرى عن التحليق في المجال الجوي الإيراني.

وأغلقت دول عدة مثل العراق ولبنان والأردن وإسرائيل، مجالاتها الجوية ومطاراتها، بدءًا من ليل السبت، في ظل الهجوم والخشية من التصعيد، وأعادت فتحها أمس الأحد.