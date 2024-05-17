وزير العمل يتابع أخر مستجدات ”مشروع” أطلقته ”الوزارة” مع القطاع الخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 11:25 صباحاً - -تنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع "الوزارة"بأعلى القياسات وبجودة عالية..

-"مراكز "أكدت جاهزيتها لتخريج أول دفعة للمشروع في يونيو المقبل ..

-اللجان المختصة تواصل اجتماعاتها لمراجعة معايير المهن والبرامج والمناهج وآليات التقييم..

-"المشروع" يُجسد التعاون مع القطاع الخاص لتأهيل مليون متدرب سنويًا بمهارات عالمية على احتياجات سوق العمل

أعلن حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الجمعة ،عن أحدث التطورات بشأن مشروع" مهني 2030"،الذي أطلقته"الوزارة" في يناير الماضي،لتطوير منظومة التدريب المهني،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..وقال الوزير أن 950 مركز تدريب مهني خاص،سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع(https://mehany.manpower.gov.eg/ )..،منهم 224 تقدموا بأوراقهم ،الجاري فحصها بالفعل،لإصدار تراخيص عمل لها،كما قامت اللجنة المختصة بتنفيذ "المشروع"،بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية،للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع "الوزارة"،بأعلى القياسات وبجودة عالية ،وأنها منحت رخص دائمة لعدد منها..وأوضح " الوزير "،ان بعض هذه المركز أكدت جاهزيتها لإختبارات عملية لمتدربين لديها مع بداية شهر يونيو 2024 المقبل..وأشار الوزير إلى أن اللجنة التنفيذية تواصل تنظيم الإجتماعات مع اللجان المتخصصة،ممثلي الوزارات والجهات المعنية،لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة ،ووضع المناهج والبرامج ،وآليات تقييم للمتدربين...

وبحسب بيان صحفي ،إلتقى حسن شحاتة وزير العمل،بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لمتابعة إجراءات تنفيذ "المشروع" ،والوقوف على أخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق إعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص..

واستعرضت" اللجنة" خلال اللقاء الأدلة الخاصة بالمدربين، والمتدربين، والإطار العام لكل مهنة ،تمهيداً للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية عليها من خلال المراكز المنضمة للمشروع،وشاهد الوزير مع "اللجنة المختصة" فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المركز الخاصة في المحافظات..وحضر اللقاء : اللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وغادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،ود.شادى شلبي إستشارى مشروع مهنى 2030، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل،ود.محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات، وكريم أبو السعود المستشار القانوني للمشروع ،و محمد جميل الهوارى مدير عام الادارة العامة لتراخيص وإعتماد مراكز التدريب الخاصة، ورباب عبد الله باحثة بالإدارة، وأيه مدحت عضو " اللجنة"..

جدير بالذكر أن" مهني 2030" ،مشروع أطلقه الوزير شحاتة،منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..و"المشروع" له 7 أهداف،هي :1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..2- الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي،وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..3-القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..4-تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب "..6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب ،وإستهداف تسجيل اكبر عدد من المراكز الخاصة..7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل،واعتماد واعداد الحقائب التدريبية..