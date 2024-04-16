استشهاد 8 فلسطينيين في حي التفاح بقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 06:31 مساءً - أعلنت وسائل إعلام دولية استشهاد 8 فلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة للشرطة، بحي التفاح وسط قطاع غزة.

مقتل 8 مواطنين في حي التفاح بقطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قصفت طائرات إسرائيلية مسيرة نازحين قرب مخيم النصيرات، وسط القطاع، بينما نسفت القوات الإسرائيلية بمتفجرات عددا من المنازل السكنية شمال المخيم، وفق ما أفادت وكالة «وفا».

وقالت الوكالة: «واصل الحيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، إجبار كل العائلات المتواجدة في بيت حانون شمال غزة، على النزوح منها، وتم اعتقال عدد من الشبان».

وأعلن جهاز الدفاع المدني: «انتشال جثامين 15 مواطنا قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عملياته في مناطق متفرقة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع».

وقال إن طواقمه انتشلت 15 جثة من كافة الفئات العمرية وبينهم أطفال من مناطق متفرقة بخان يونس.