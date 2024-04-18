السعودية.. إحباط تهريب 80 كيلوجراما من نبات القات المخدر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 07:28 مساءً - نجحت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، في إحباط تهريبَ 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فقد تمّ استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمُ المضبوطات لجهة الاختصاص.

واهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.