عودة كاملة لرحلات ”طيران الإمارات” و”فلاي دبي”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 12:31 مساءً - استأنفت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي رحلاتهما وفق الجداول المعتادة، بينما وجه مطار دبي الدولي نصيحة هامة للمسافرين المغادرين.

وقالت طيران الإمارات في بيان إنها استأنفت جدول رحلاتها المعتاد من مطار دبي الدولي اعتبارا من اليوم السبت.

وأكدت فلاي دبي في تحديث اليوم أن تركيزها سيستمر خلال الأيام المقبلة على توفير الدعم لمسافريها الذين تأثرت خطط سفرهم.

وأوضحت أنه تم التواصل مع المسافرين الذين حجزوا عبر موقعها الإلكتروني والذين تم إلغاء حجوزاتهم عبر البريد الإلكتروني بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

ونصحت الناقلة المسافرين الذين حجزوا من خلال وكيل سفر بالتواصل معه مباشرة بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

كما نصحت المسافرين بالتحقق من حالة الرحلة على موقع flydubai.com، وبتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع الشركة.

كما نصحت المسافرين بإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل مغادرتهم إلى المطار.

وأفادت أنه يمكن للمسافرين الذين تواصلوا بشأن استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز عبر الإنترنت ولم يتمكنوا من القيام بذلك، الاتصال بمركز اتصال الناقلة، أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، نصح مطار دبي الدولي جميع المسافرين المغادرين بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد رحلتهم لإتاحة الوقت الكافي لإتمام إجراءات السفر، كما حثهم على عدم الحضور مبكراً جداً إلى المطار تجنباً لزيادة الازدحام في مبنى المسافرين.

وسبق وأشارت مطارات دبي إلى أنه تم تحويل 31 رحلة جوية من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم دبي وورلد سنترال بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة هذا الأسبوع، مشيرة إلى حصول جميع ضيوف مطار آل مكتوم على الدعم اللازم حيث استمروا في استكمال خطط سفرهم.