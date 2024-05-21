حجاج عبد العظيم يروج لأحدث أعماله السينمائية الجديدة "اللعب مع العيال"

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أحمد جودة - القاهرة -

رفع الفنان حجاج عبد العظيم مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "اللعب مع العيال".

حيث شارك "حجاج" جمهوره ببرومو الفيلم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام "،



وأرفق بالبرومو تعليقًا قال فيه:" توكلنا على الله اللعب مع العيال، عيد الأضحى في جميع الوطن العربي".

تعليقات الجمهور على منشور حجاج عبد العظيم



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.



فيلم اللعب مع العيال



فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.



أبطال فيلم اللعب مع العيال



فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

آخر أعمال الفنان حجاج عبد العظيم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حجاج عبد العظيم، فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، بطولة محمد فراج تأليف وإخراج عمر هلال،، وشارك فيه كل من طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتم ترشيحه لجائزة أوسكار.