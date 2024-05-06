عدد العمالة من الكويتيين بلغ 454 ألفا بنهاية عام 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 08:29 صباحاً - أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية أن إجمالي عدد العمالة الوطنية بلغ 454 ألفا و38 عاملا في نهاية عام 2023 في حين بلغ عدد العمالة غير الكويتية باستثناء قطاع العمالة المنزلية مليونا و678 ألفا و958 عاملا .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الادارة المركزية للإحصاء اليوم" الأحد" بمناسبة إصدار نظام معلومات سوق العمل- أن عدد العمالة من الكويتيين وغيرهم في القطاع الحكومي بلغ 476 ألفا و41 عاملا في حين بلغ عدد العمالة في القطاع الخاص مليونا و656 ألفا و955 عاملا وبلغ عدد العمالة في قطاع العمالة المنزلية ومن في حكمهم 786 ألفا و 231 عاملا .

وأوضحت الادارة أن أهداف نظام معلومات سوق العمل هي تحسين السجلات الادارية لبيانات ومؤشرات السوق ودعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المخططين وراسمي السياسات إضافة إلى مساعدة الجهات المعنية على إعداد سياسات سوق عمل أكثر كفاءة وملاءمة.

وذكرت أن أهداف النظام تشمل كذلك تطوير أدوات جمع وتحليل البيانات باستخدام الأمثل للتكنولوجيا ودعم رؤية الكويت 2035 وأهدافها الاستراتيجية بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص ودعم التنمية البشرية عن طريق توفير فرص لاعمل وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية والإدارة الحكومية الفعالة.