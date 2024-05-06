غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط مطار غزة شرق رفح الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 02:25 مساءً - استهدفت غارات جوية إسرائيلية، اليوم الاثنين، محيط مطار غزة شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق بالإجماع على شن هجوم على رفح الفلسطينية، ومن المتوقع أن يبدأ خلال أيام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة وعلى السكان تجنب العودة إلى شمال وادي غزة.

وبدأ عملية إجلاء المدنيين من شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، في إطار الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة.

ودعا جيش الاحتلال الفلسطينيين إلى إخلاء الأحياء الشرقية لرفح الفلسطينية، وحث المدنيين على الانتقال إلى منطقة إنسانية موسعة في منطقتي المواصي وخان يونس.