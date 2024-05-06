الأردن يدق ناقوس الخطر: مذبحة جديدة للفلسطينيين قيد الإعداد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 07:32 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن مذبحة أخرى للفلسطينيين قيد الإعداد، مناشدا بالتحرك لمنع أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الأردني، اليوم الإثنين، في منشور على منصة إكس أن هناك مذبحة أخرى للفلسطينيين في طور الإعداد، مضيفا أن الفشل في منع المجزرة سيكون وصمة عار لا تمحى على جبين المجتمع الدولي.

جيش الاحتلال يدعو لإخلاء شرق مدينة رفح

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال اليوم الإثنين، إن دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين لإخلاء شرق مدينة رفح الفلسطينية بأقصى جنوب قطاع غزة "غير مقبولة".

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وقال بوريل في منشور على منصة «إكس»: "أمر الإخلاء هذا ينذر بالأسوأ، أي مزيد من الحرب والمجاعة، هذا غير مقبول. على إسرائيل أن تتخلى عن الهجوم البري في رفح".

وأضاف بوريل: "يستطيع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المجتمع الدولي، التحرك من أجل منع مثل هذا السيناريو، وعليه أن يفعل ذلك".

الخارجية الفرنسية ترفض أي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن أي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين يمثل جريمة حرب.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضافت الخارجية الفرنسية: "نجدد معارضتنا الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.3 مليون شخص".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أفادت في نبأ عاجل، اليوم، نقلا عن مسؤولين محليين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقتين طالب بإخلائهما صباحا في رفح، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر، إلى 34735 شهيدا و78108 مصابين.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و90 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.