سوريا: إسقاط صواريخ إسرائيلية من الجولان باتجاه ريف دمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 09:31 صباحاً - قالت وزارة الدفاع السورية، إن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية، جرى إطلاقها من هضبة الجولان باتجاه ريف دمشق.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أنه "في نحو الساعة 03:20 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا أحد الأبنية في ريف دمشق"، بحسب رويترز.

وتصدت الدفاعات الجوي السورية لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وفي وقت سابق، شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي هجومًا استهدف أحد المواقع في محيط العاصمة دمشق، أسفر عن إصابة 8 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.