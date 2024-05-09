الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول بيانات التنوع البيولوجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 02:33 مساءً - نظم قطاع الشؤون الاقتصادية " إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية "- الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة - ورشة عمل حول بيانات التنوع البيولوجي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN – مكتب غربي آسيا والمرفق العالمي لمعلومات التنوع الحيوي GBIF وذلك خلال الفترة 6-8 مايو 2024 بعمان- المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء تنظيم ورشة العمل بناءً على التوصيات الصادرة عن اجتماع الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، لاسيما في ضوء الأهمية التي توليها الأمانة العامة لتنمية قدرات الدول الأعضاء في الموضوعات البيئية المختلفة.

تلعب ورشة العمل دوراً فعالاً في التعريف بإطار كونمنج-مونتريال وكيفية الاستفادة منه في المنطقة العربية والتعرف على الخدمات التي يوفرها المرفق العالمي لمعلومات التنوع الحيوي في توفير ومشاركة البيانات بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بحماية الموارد الحيوية في المنطقة. حيث تساهم هذه الورشة في دعم قدرات الخبراء العرب في متابعة الموضوعات التي سوف تطرح خلال الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي المقرر عقده في كولومبيا في أواخر أكتوبر من هذا العام.