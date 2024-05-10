الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد صدور بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2350.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق فيما زادت الأسعار 2.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
ويتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل الماضي.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2356.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.38 دولار للأوقية، وهي تتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل الماضي أيضا.
كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 983.78 دولار فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 971.50 دولار.
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