جوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة بداية العودة من دمار الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 12:31 مساءً - جدد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال جوتيريش في كلمة مُسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت: "تتسبب الحرب بغزة في معاناة إنسانية مروعة، وتزهق الأرواح وتشتت شمل العائلات وتجعل أعدادًا هائلة من الناس بلا مأوى، يعانون الجوع والصدمة".

وأضاف: "أكرر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج عن المحتجزين، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية".

وتابع: "وقف إطلاق النار لن يكون سوى البداية، فطريق العودة من الدمار والصدمة التي خلفتها هذه الحرب سيكون طويلًا، وسيحتاج أهالي غزة إلى شراكات أقوى وأعمق للحصول على المساعدة الإنسانية والتنمية على المدى الطويل، للوقوف على أقدامهم مجددًا وإعادة بناء حياتهم".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد 34971 فلسطينيًا، وإصابة 78641 آخرين، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.