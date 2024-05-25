الكويت: نؤيد قرار «العدل الدولية» بضرورة وقف العمليات الإسرائيلية العسكرية في رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 10:28 صباحاً - أكدت وزارة الخارجية الكويتية على ترحيب وتأييد بلادها الكامل بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مدينة رفح باعتبارها الملاذ الآمن والأخير للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها؛ مجدداً على أهمية تنفيذ كافة التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل منذ بدء الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضد القوة القائمة بالاحتلال.

وقالت الوزارة الكويتية أيضا " وفي الوقت الذي تطالب فيه وزارة الخارجية بإلزام الكيان الإسرائيلي بمضمون التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية اليوم، وما سبقها من إعلانات ووفق ما نَصت عليه الآليات القانونية لمتابعة هذا التنفيذ، فإن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام ذلك الكيان للإذعان واحترام كافة التدابير بهذا الخصوص، والعمل على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.