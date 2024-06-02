الكويت.. أمر أميري بتعيين الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 02:25 مساءً - صدر اليوم الأحد أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

وفي ما يلي نص الأمر الأميري:«أمر أميري بتعيين ولي العهد- بعد الاطلاع على الدستور.- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن توارث الإمارة.- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 إبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م.- وعلى المرسوم رقم 73 الصادر بتاريخ 4 ذي القعدة 1445هـ الموافق 12 مايو 2024م بتشكيل الوزارة.- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 ذي القعدة 1445هـ الموافق 2 يونيو 2024م بتزكية ولي العهد.- وبعد مبايعة مجلس الوزراء.أمرنا بالآتي:مادة (1):يعين الشيخ / صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.مادة (2):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية. أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف:بتاريخ: 25 ذي القعدة 1445 هـالموافق 2 يونيو 2024م».