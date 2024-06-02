بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على صعود مؤشرها العام بـ 13.94 نقطة ليبلغ مستوى 7065.86 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.20 في المئة.
وتم تداول 215.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 13222 صفقة نقدية بقيمة 43.8 مليون دينار كويتي (نحو 133.5 مليون دولار).
وصعد مؤشر السوق الرئيسي بـ 15.50 نقطة، ليبلغ مستوى 5973.15 نقطة بنسبة ارتفاع 0.26 في المئة، من خلال تداول 124.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 6752 صفقة نقدية بقيمة 13.4 مليون دينار كويتي (نحو 40.8 مليون دولار).
كما زاد مؤشر السوق الأول بـ 14.21 نقطة، ليبلغ مستوى 7696.81 نقطة بنسبة ارتفاع 0.18 في المئة، من خلال تداول 91.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 6470 صفقة بقيمة 30.4 مليون دينار كويتي (نحو 92.7 مليون دولار).
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بـ 15.66 نقطة، ليبلغ مستوى 5806.55 نقطة بنسبة ارتفاع 0.27 في المئة، من خلال تداول 83.6 مليون سهم، عبر 3906 صفقات نقدية بقيمة 9.4 مليون دينار كويتي (نحو 28.6 مليون دولار).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على ارتفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.