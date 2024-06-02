بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على صعود مؤشرها العام بـ 13.94 نقطة ليبلغ مستوى 7065.86 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.20 في المئة.

وتم تداول 215.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 13222 صفقة نقدية بقيمة 43.8 مليون دينار كويتي (نحو 133.5 مليون دولار).

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بـ 15.50 نقطة، ليبلغ مستوى 5973.15 نقطة بنسبة ارتفاع 0.26 في المئة، من خلال تداول 124.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 6752 صفقة نقدية بقيمة 13.4 مليون دينار كويتي (نحو 40.8 مليون دولار).

كما زاد مؤشر السوق الأول بـ 14.21 نقطة، ليبلغ مستوى 7696.81 نقطة بنسبة ارتفاع 0.18 في المئة، من خلال تداول 91.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 6470 صفقة بقيمة 30.4 مليون دينار كويتي (نحو 92.7 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بـ 15.66 نقطة، ليبلغ مستوى 5806.55 نقطة بنسبة ارتفاع 0.27 في المئة، من خلال تداول 83.6 مليون سهم، عبر 3906 صفقات نقدية بقيمة 9.4 مليون دينار كويتي (نحو 28.6 مليون دولار).