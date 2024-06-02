الأمانة العامة تنظم اجتماعات الدورة (111) لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 04:28 مساءً - بدأت اجتماعات الدورة 111 لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم الأحد 2 يونيو 2024 والذي يستمر وحتى 5 يونيو 2024.

بمشاركة وفود كل من المملكة الاردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اللبنانية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى(الأونروا).

وفيما يلي كلمة السفير الدكتور/ سعيد ابو علي - الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة:هنا