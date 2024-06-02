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انخفاض مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4833.31 نقطة منخفضا 12.4 نقطة، وبنسبة 0.26 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4845.73 نقطة. انخفاض مؤشر بورصة مسقطأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4833.31 نقطة منخفضا 12.4 نقطة، وبنسبة 0.26 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4845.73 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.22 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3.146 مليون ريال عماني. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.075 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.46 مليار ريال عماني.

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