حماس: إسرائيل لن ترى محتجزيها إلا بهذه الشروط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:28 مساءً - أكد أسامة حمدان، القيادي في حركة "حماس"، أن الحركة تنتظر موقفًا واضحًا من إسرائيل يبدي استعدادها لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، قال حمدان إن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن هذه الشروط الأساسية، مؤكدًا بأنه لن يكون هناك تفاوض أو اتفاق بدون تأكيد والتزام من الجانب الإسرائيلي بهذه الخطوات الحاسمة.

وفيما يخص الاستجابة الإسرائيلية لعروض حماس السلمية، أوضح حمدان أن الرد الإسرائيلي على العرض المقدم في مايو كان غير مرضٍ، حيث لم يتضمن إشارات واضحة تجاه قبول الوقف الدائم لإطلاق النار أو الانسحاب الشامل من القطاع.

حمدان شدد على أنه لن يتم الإفراج عن المحجزين الإسرائيليين إلا في إطار صفقة تبادل جادة وملموسة، تكفل أيضًا حرية الأسرى الفلسطينيين.

وكانت حركة حماس، انتقدت دعوات واشنطن والغرب لقبول اقتراح وقف إطلاق النار الذي تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرة ذلك "محاولة لتحميلها مسؤولية عرقلة الاتفاق"

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حركة حماس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام الحركة، إن إسرائيل لم تظهر جدية في التفاوض للوصول إلى اتفاق في قطاع غزة، وأنها ما زالت تلعب دور التردد والمماطلة وتحت أعين الولايات المتحدة.