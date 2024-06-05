إطلاق نار في محيط السفارة الأميركية في بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:28 صباحاً - قال الجيش الجيش اللبناني، إن السفارة الأميركية في لبنان تعرضت في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّت عناصر الجيش على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وأوضح الجيش اللبناني أنه جار المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

وقالت السفارة الأميركية في لبنان، إن مبنى السفارة وطاقم العاملين في أمان.

وأوضحت السفارة الأميركية في لبنان أن التحقيقات جارية وإنها على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون.