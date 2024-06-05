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ميقاتى: التحقيقات بدأت لمعرفة ملابسات حادث السفارة الأمريكية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 12:31 مساءً - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الوضع مستتب وقد بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات حادث السفارة الأمريكية وتوقيف المتورطين.

وكان قد أعلن الجيش اللبنانى، تعرض السفارة الأمريكية فى بيروت، لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية.. مشيرة إلى أن عناصر الجيش المنتشرة فى المنطقة ردت على مصادر النيران.

وأوضح الجيش، في بيان اليوم الأربعاء وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن مُطلق النار تعرض للإصابة وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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