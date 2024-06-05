وزير الخارجية اللبنانى يدين الاعتداء على السفارة الأمريكية فى بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 02:25 مساءً - أدان وزير الخارجية والمغتربين فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب الاعتداء على سفارة الولايات المتحدة فى بيروت صباح اليوم الأربعاء.

وأكد بوحبيب، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية، التزام لبنان بحماية مقار البعثات الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

أعلن الجيش اللبنانى، تعرض السفارة الأمريكية فى بيروت، لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية.. مشيرة إلى أن عناصر الجيش المنتشرة فى المنطقة ردت على مصادر النيران.

وأوضح الجيش، في بيان اليوم الأربعاء وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن مُطلق النار تعرض للإصابة وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

ومن جهتها، أوضحت السفارة الأمريكية في لبنان، أنه تم إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة، وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والفريق الأمني ​​في السفارة، لم تحدث أي خسائر، مؤكدة أن التحقيقات مازالت جارية.