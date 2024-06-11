سفير الكويت لدى السعودية: زيارة سمو ولى العهد للسعودية انعكاس للمنهجية التى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:28 صباحاً - قال سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الحمد الجابر الصباح أن زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح للسعودية "تعكس المنهجية التي رسمها سيدي سمو امير البلاد الشيخ مشعل الحمد الجابر الصباح تجاه العلاقات مع الشقيقة الكبرى".

واضاف الشيخ صباح الناصر في تصريح لوكالة االنباء الكويتية كونا اليوم الثلاثاء أن زيارة ولي العهد بعد أيام من توليه مهام منصبه تعبر عما يكنه من محبة وتقدير للمملكة وتترجم أيضا مواقف وكلمات سموه السابقة تجاه المملكة قيادة وشعبا.

وأضاف ان العلاقات الكويتية السعودية المتينة تشهد الآن تناميا كبيرا وتصل الى أزهى مراحلها معربا عن أمنياته بأن يديم الله المحبة والصداقة والاخاء بين القيادتين والشعبين الشقيقين وأن يديم عليهما نعمتي الامن والامان وكان سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الحمد الجابر الصباح أصدر أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد في مطلع يونيو الجارى.