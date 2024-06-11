ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 01:32 مساءً - توجه ولي العهد الكويتى الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق له اليوم إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في زيارة رسمية.

وكان في وداع ولى العهد على أرض المطار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، ورئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت يحيى القحطاني.

ويرافق ولى العهد الشيخ صباح الخالد وفد رسمي يضم كلا من الشيخ مشعل جراح صباح المحمد الصباح، والشيخ صباح فهد صباح الناصر الصباح، والشيخ أحمد سالم العلي السالم الصباح، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ مشعل جابر عبدالله الجابر الصباح، والشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح، والشيخ فراس سعود عبدالله علي المالك الصباح وعدد من كبار المسؤولين في ديوان ولي العهد.