رئيس مالاوي: لا ناجين من حادث تحطم طائرة نائب رئيس البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 03:31 مساءً - اعلن رئيس مالاوي "لازاروس مكارثي تشاكويرا" عدم نجاة أي راكب من حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس البلاد "ساولوس تشيليما" و9 آخرين.

جاء تصريح رئيس مالاوي في خطاب متلفز حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء بعد مرور وقت قصير من اكتشاف حطام الطائرة المفقودة منذ امس الإثنين بالقرب من مدينة "مزوزو" في شمال شرق البلاد.

وقال الرئيس "تشاكويرا" إنه "تم العثور على حطام الطائرة وأشعر بحزن عميق وآسف لإبلاغكم بأن هذه مأساة مروعة".

يذكر أن مكتب الرئاسة في مالاوي أعلن أمس الإثنين اختفاء طائرة تقل نائب الرئيس شيليما وتسعة أشخاص آخرين بعدما فشلت في الهبوط في مطار مزوزو الذي يبعد نحو 380 كيلومترا شمال العاصمة "ليلونجوي"، واختفت من على شاشات الرادار.