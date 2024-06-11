وزير الداخلية العراقي يزور الكويت الشهر المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 04:36 مساءً - بحث سفير الكويت لدى العراق طارق الفرج، اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية والترتيب لزيارة الأخير إلى الكويت قريبا.

وقال الفرج لوكالة الأنباء الكويتية إن المباحثات تطرقت إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تعاون أكبر في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة.

وأشار إلى أنهما بحثا كذلك تبادل المعلومات بين البلدين والتدريب بالإضافة إلى مناقشة الزيارة المرتقبة للوزير العراقي إلى الكويت في شهر يوليو المقبل.