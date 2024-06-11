ولي عهد الكويت يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 04:36 مساءً - وصل ولي العهد الكويتى الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة استقباله على أرض المطار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد، وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح الناصر والقنصل العام لدولة الكويت في محافظة جدة محمد المطيري.

وكان ولي العهد الشيخ صباح الخالد قد توجه والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى السعودية، حيث كان في وداعه على أرض المطار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، ورئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت يحيى القحطاني.

ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ مشعل جراح صباح المحمد الصباح، والشيخ صباح فهد صباح الناصر الصباح، والشيخ أحمد سالم العلي السالم الصباح، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ مشعل جابر عبدالله الجابر الصباح، والشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح، والشيخ فراس سعود عبدالله علي المالك الصباح وعدد من كبار المسؤولين في ديوان ولي العهد.