الإعلام الحكومي: مجزرة مدرسة التابعين إبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن مذبحة مدرسة التابعين بغزة والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات حتى الآن تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح.

وفي تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص مذبحة مدرسة التابعين بغزة اليوم السبت أوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة، حيث قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أنه من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن.

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المذبحة المروعة، داعيا كل العالم لإدانتها، محملا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذه المذبحة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.