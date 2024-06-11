الكويت والعراق يبحثان التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 06:31 مساءً - بحث سفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج مع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية وتأمين الحدود بين البلدين، والترتيب لزيارة الشمري إلى الكويت الشهر المقبل.

وقال السفير الكويتي - في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء - "إن المباحثات تطرقت إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تعاون أكبر في مجال تأمين الحدود المشتركة" ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" والجريمة المنظمة" وتبادل المعلومات بين البلدين والتدريب".