ولي العهد الكويتى يعقد جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي في جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 06:31 مساءً - استعرضا العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بمختلف المجالات

ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق

عقد ولي العهد الكويتى الشيخ صباح الخالد جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك بقصر السلام في محافظة جدة.

وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.

وحضر المباحثات الشيخ مشعل جراح صباح المحمد الصباح والشيخ صباح فهد صباح الناصر الصباح والشيخ أحمد سالم العلي السالم الصباح والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ مشعل جابر عبدالله الجابر الصباح والشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح والشيخ فراس سعود عبدالله علي المالك الصباح وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

ومن الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

مأدبة غداء

وعلى شرف ولي العهد الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد والوفد الرسمي المرافق له، أقام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مأدبة غداء في قصر السلام بمحافظة جدة وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

