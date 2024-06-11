ولي العهد الكويتي يغادر السعودية بعد زيارة رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 06:31 مساءً - غادر ولي العهد الكويتى الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق مساء اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع ولى العهد الكويتى الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق على أرض المطار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، والقنصل العام لدولة الكويت في محافظة جدة محمد سعود المطيري.

