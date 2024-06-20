أهم فوائد المانجو الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 09:31 صباحاً - هل يمكن أن يعزز تناول المانجو صحة الجهاز الهضمي والقلب؟ هل يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز المناعي؟

المانجو فاكهة استوائية تتميز بنكهتها الحلوة. يمكن تناولها على شكل عصير، أو من خلال دمجها مع السلطات والحلويات والصلصلات. ولاحتوائها على العديد من الفيتامينات والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية، يمكن أن يساعد تناولها في تعزيز صحتك ووقايتك من الأمراض من خلال تحسين صحة الجهاز المناعي وتقليل الالتهابات في الجسم.

القيمة الغذائية للمانجو

تشمل القيمة الغذائية لـ 100 غرام من المانجو ما يلي:

الماء: 83.46 جم.

الطاقة: 60 كالوري.

البروتين: 0.82 جم.

الكربوهيدرات: 14.98 جم.

الألياف الغذائية: 1.6 جم.

السكريات: 13.66 جم.

الكالسيوم: 11 ملغ.

المغنيسيوم: 10 ملغ.

البوتاسيوم: 168 ملغ.

الصوديوم: 1 ملغ.

الزنك: 0.09 ملغ.

النحاس: 0.111 ملغ.

فيتامين سي: 36.4 ملغ.

فيتامين هـ: 0.9 ملغ.

فيتامين ك: 4.2 ميكروغرام.

العناصر الغذائية للمانجو

يحتوي المانجو على العديد من العناصر الغذائية، وتشمل:

1. فيتامين سي

يعتبر المانغو مصدرا ممتازا للفيتامين سي الضروري لتعزيز صحة الجهاز المناعي، وتعزيز قدرة الجسم على امتصاص الحديد وإنتاج الكولاجين، وهي معادن وبروتينات مساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين صحة الجلد.

2. فيتامين أ

يحتوي المانغو على مستويات عالية من فيتامين أ، وخاصة تلك التي على شكل بيتا كاروتين، المساعد على:

تعزيز القدرة على الرؤية.

تعزيز النمو.

تعزيز وظيفة الجهاز المناعي.

3. الألياف الغذائية

يحتوي المانغو على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي يمكن أن تساعد الشخص على الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع وتقليل الإفراط في تناول الطعام، بالإضافة إلى تنظيم مستويات السكر في الدم، للوقاية من داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. البوتاسيوم

يحتوي المانغو على نسبة عالية من البوتاسيوم الضروري لتعزيز وظائف القلب، وتنظيم ضغط الدم، وتعزيز وظائف العضلات والأعصاب.

5. المغنيسيوم

يمكن أن يفيد تناول المغنيسيوم الذي يوفره تناول المانغو في تعزيز الطاقة في الجسم، وتعزيز وظائف الأعصاب بالإضافة إلى تعزيز استرخاء العضلات.

6. مضادات الأكسدة

يحتوي المانجو على فيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، بالإضافة إلى أنه يؤدي دورا مهما في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي، ومكافحة الالتهابات. ويحتوي أيضا على الفلافونويد والكاروتينات ذات الخصائص المضادة للأكسدة أيضا.

7. فيتامين ب

يحتوي المانغو على فيتامين ب 6 وحمض الفوليك، المساعدة على إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي ووظيفة الجهاز العصبي.

فوائد المانجو

يمكن أن يساعد تناول المانغو في استفادة الجسم من العديد من الفوائد الصحية نظرا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والمركبات. وتشمل هذه الفوائد:

فوائد المانجو لاضطرابات الجهاز الهضمي

يحتوي المانغو على العديد من الإنزيمات المساعدة على الهضم، والتي تعمل على تفكيك جزيئات الطعام ليتمكن الجسم من امتصاصها، بالإضافة إلى تحويل الكربوهيدرات المعقدة إلى سكريات. ليس هذا وحسب، يحتوي المانغو على نسبة عالية من الماء والألياف المساعدة في الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والإمساك وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة.

فوائد المانجو للجلد

يمكن أن يساعد الحصول على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يوفرها المانغو، خاصة فيتامين أ والفيتامين سي في تعزيز صحة الجلد، من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم، وتحسين مرونة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد. بالإضافة إلى أن هذه الفيتامينات يمكن أن تساعد على ترطيب الجلد وحمايته من التلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس وللأشعة فوق البنفسجية.

فوائد المانجو للحامل

يمكن أن يكون تناول المانغو مفيدا لصحة المرأة الحامل، لاحتوائه على العناصر الغذائية الضرورية لتعزيز نمو الجنين والحفاظ على صحته، من ذلك البوتاسيوم والفيتامينات كفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين هـ.

ونظرا لمحتواه من حمض الفوليك، يمكن أن يساعد تناول المانجو في التطوير المبكر للأنبوب العصبي للجنين لوقايته من التشوهات الخلقية، بالإضافة إلى تعزيز صحة الأم من خلال:

تعزيز امتصاص الحديد.

الوقاية من الإصابة بفقر الدم.

فوائد المانجو للعيون

يحتوي المانغو على فيتامين أ والزياكسانثين واللوتين وهي مركبات معززة لصحة العين، ومفيدة في تحسين الرؤية، كما أنها تساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة بصحة العين، مثل:

إعتام عدسة العين.

التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

فوائد المانجو للقلب

لاحتوائه على مستويات عالية من الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، يساعد تناول المانغو في:

تعزيز صحة القلب والشرايين من خلال التحكم في مستويات الدهون.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

خفض الكوليسترول وخفض ضغط الدم.

وظيفة المانجو والمناعة

يحتوي المانغو على مستويات عالية من الفيتامين سي المعزز لصحة الجهاز المناعي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الأخرى مثل الفلافونيد والكاروتينات التي تحمي الخلايا من التلف المؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين وداء السكري من النوع 2 والسرطان.

ليس هذا وحسب، يمكن أن يعزز الحصول على ما يكفي من الفيتامين سي الذي يوفره المانغو صحة الجهاز المناعي من خلال إنتاج الجسم لخلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض والمعززة لوظيفة الجهاز المناعي.

فوائد المانجو للجنس

لا توجد أبحاث أو دراسات علمية مثبتة لفوائد المانغو في تعزيز الصحة الجنسية أو الرغبة الجنسية. لكن، ينبغي الإشارة إلى أن تناول المانغو يمكن أن يساعد في توفير الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية لتعزيز صحة الجهاز المناعي.

فوائد المانجو للبشرة

يعتبر المانجو من الفواكه المعززة لصحة البشرة وذلك لاحتوائه على الفيتامينات سي وأ والبيتا كاروتين المساعدة على:

إنتاج الكولاجين.

تجديد الخلايا.

الوقاية من شيخوخة الجلد المبكرة وظهور التجاعيد.

التخلص من البقع الداكنة تصبغات الجلد.

فوائد المانجو للتخسيس

يمكن أن يساعد تناول المانغو في التحكم في الوزن لاحتوائه على الألياف المساعدة في تعزيز الشعور بالإضافة، وهو ما يمكن أن يقلل من الشهية ويمنع الإفراط في تناول الطعام. ومن جانب آخر، أثبتت دراسة أن قشر المانغو يساعد على منع تكوين الأنسجة الدهنية في الجسم، وهو ما يمكن أن يساعد على التحكم في الوزن.

الفوائد الصحية المحتملة الأخرى

من ضمن الفوائد الصحية الأخرى المحتملة لتناول المانغو تعزيز القدرة الرياضية للأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية، بحيث يوفر تناول المانجو السكريات الطبيعية المعززة للطاقة، بالإضافة إلى البوتاسيوم المساعد على التعافي بعد التمارين الرياضية والمساعد على منع تقلص العضلات.

فوائد قشر المانجو

يحتوي قشر المانغو على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والكاروتينات والفلافونويد المساعدة على الوقاية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات المسببة لتلف الخلايا وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للسرطان والالتهابات.

ينبغي الإشارة إلى أن قشر المانجو يمكن أن يتسبب في معاناة البعض من الحساسية أو الاضطرابات الهضمية. لذلك، يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناوله بالإضافة إلى غسل قشر المانغو جيدا قبل أكله لإزالة المبيدات أو الحشرات التي قد تهدد صحتك.

أسئلة شائعة قد تهمك

هل المانجو يرفع السكر والضغط؟

يحتوي المانغو على سكريات طبيعية، لذلك، يعتبر تناوله باعتدال تحتوي المانجو على سكريات طبيعية تحمي من ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الأصحاء، كما أن محتوى المانغو من الألياف يساعد على إبطاء امتصاص السكريات في مجرى الدم وهو ما يساعد على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

لكن، يُنصح في حالة الإصابة بداء السكري باستشارة الطبيب قبل تناوله لتفادي الارتفاع المحتمل في مستويات السكر في الدم. أما ضغط الدم فلا يتسبب المانغو في ارتفاعه، بل يفيد المانغو لاحتوائه على البوتاسيوم المساعد على خفض ضغط الدم والمقاوم لتأثيرات الصوديوم والمعزز لاسترخاء الأوعية الدموية.