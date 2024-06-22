الأردن.. فتح تحقيق في قضية تخزين مواد متفجرة بمنطقة ماركا الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 08:29 صباحاً - قال عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع قضية تخزين مواد متفجرة في منطقة ماركا الجنوبية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أردنية.

وأضاف "السرطاوي" في معلومات أولية فجر السبت، أن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.

وبين السرطاوي، أن خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي، قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافة، من عزل وإخلاء للمنطقة دون أية إصابات تذكر، مشيرًا إلى أن القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء.

وأهاب بالجميع الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات.