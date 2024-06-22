أبو الغيط خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والامن الافريقي : ضرورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 08:29 صباحاً - شارك السيد احمد ابوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح اعمال قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المخصصة لمناقشة تطورات الوضع في السودان عبر الزووم والمنعقدة الجمعة ٢١/٦/٢٠٢٤، برئاسة الرئيس موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وقد شارك في الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسكرتير التنفيذي للإيجاد وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة.

وقد اكد الامين العام خلال كلمته على ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها، مشيراً الى ما حذرت اليه الجامعة العربية منذ اليوم الاول من اندلاع الصراع حول بعثرة الجهود الدولية والإقليمية والبطء في تنفيذها نتيجة عدم التنسيق، مما يسهم في تدهور الأوضاع الميدانية والانسانية نتيجة استمرار المواجهات العسكرية.

وأشار الأمين العام من جهة اخري الى ضرورة تنفيذ تفاهمات منبر جدة والعودة الى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، وإطلاق حوار سوداني بقيادة سودانية. كما شدد الامين العام على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٦ بتاريخ ١٣ يونيو الجاري والذي طالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال وتهدئة التصعيد في ولاية شمال دارفور وما حولها.