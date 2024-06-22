الكويت: نهيب بوسائل الإعلام أخذ المعلومات من مصادرها وتجنب بث الشائعات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 03:31 مساءً - أكدت وزارة الإعلام الكويتية أن على وسائل الإعلام تحرى الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب نشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وفق "الأنباء الكويتية" .

ودعا الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي وسائل الإعلام كافة بمختلف أنواعها إلى الالتزام بالمهنية الإعلامية والحرص على المصداقية والمصلحة الوطنية.

وقال السبيعي: إن بعض الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والإلكترونية نشرت في الآونة الأخيرة أخبارا مخالفة للواقع بشأن إجراءات لوزارات وهيئات حكومية ما يجعلها موضع مساءلة قانونية، مشددا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية عن كل ما يتم نشره أو نقله أو إعادة بثه من أخبار غير صحيحة، محذرا من أن الوزارة ستقوم بإحالة المخالفين على لجنة المخالفات الإعلامية لاتخاذ الإجراءات القانونية من دون إنذار.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت قد نفت أمس الجمعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاكتفاء بالآذان فقط لصلاتي الظهر والعصر عند الضرورة فى مساجد الكويت، وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار غير صحيحة وعارية عن الصحة.

ونوهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الى ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة لكي لا يتعرض من يتناقلها للمساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها، أنها حريصة كل الحرص على ترشيد استهلاك الطاقة لكن دون المساس بالفرائض.

كما أكدت الوزارة أن جميع المساجد مستمرة في استقبال جمهور المصلين في جميع الفروض الخمسة اليومية ولن يتوقف أي مسجد فيها عن استقبال المصلين ولن يكون هناك اي توجه للاكتفاء بالآذان فأبواب المساجد مفتوحة أمام المصلين.